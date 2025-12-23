diario as beiras
Condeixa-a-Nova

Despiste no Sebal faz dois feridos ligeiros

23 de dezembro de 2025 às 15 h30
0 comentário(s)
Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova

Um homem, de 72 anos, e uma mulher, de 68, ficaram feridos, na manhã de ontem, segunda-feira, na sequência de um despiste de um veículo ligeiro, na localidade de Sebal, concelho de Condeixa-a-Nova. Aconteceu na EN 347.

Segundo os Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova, “fomos alertados, pelas 11H41, via CODU – INEM para despiste de veiculo ligeiro com informação de dois feridos não encarcerados, na EN 347, na povoação de Sebal”.

“À chegada ao local, verificou-se o despiste do veículo contra uma habitação, com um ocupante fora do carro e uma ainda no interior, ambos feridos ligeiros”, acrescentam.

“Os feridos, um homem de 72 anos e uma mulher, de 68, foram ambos transportados aos Hospitais da Universidade de Coimbra, com ferimentos ligeiros”, dizem os Bombeiros Voluntários de Condeixa.

No local estiveram nove elementos dos Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova, com quatro veículos, bem como a GNR de Penela, que tomou conta da ocorrência.

Autoria de:

redação Diário as Beiras

