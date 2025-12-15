diario as beiras
Miranda do Corvo

Mulher com ferimentos ligeiros num despiste na Estrada da Beira em Miranda do Corvo

15 de dezembro de 2025 às 11 h44
DR

Uma mulher, de cerca de 60 anos, ficou ferida na sequência de um despiste da viatura ligeira em que seguia, no troço da Estrada da Beira (EN17), no troço daquela via que atravessa o concelho de Miranda do Corvo.

Segundo fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil, “o alerta foi dado pelas 09H16 para um despiste de uma viatura ligeira, na Nacional 17, conhecida como Estrada da Beira”.

“O acidente resultou num ferido leve”, acrescentou a mesma fonte.  Tratou-se de um despiste, no sentido Semide/Coimbra, que projetou a viatura contra um barranco, onde ficou imobilizada lateralmente . No local, estiveram os Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo, com 16 operacionais e quatro viaturas, bem como o INEM e a GNR.

redação Diário as Beiras

