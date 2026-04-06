Condeixa-a-Nova

Despiste na A1 em Condeixa faz três feridos

06 de abril de 2026 às 20 h52
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Acidente ocorreu ao quilómetro 176 | Bombeiros Voluntários de Soure

Um despiste de um veículo ligeiro, ontem, na A1, ao quilómetro 176 (sentido Sul/Norte), no concelho de Condeixa-a-Nova, provocou ferimentos ligeiros a uma mulher de 70 anos e a dois homens com 55 e 61 anos.

Segundo o sub-chefe dos Bombeiros Voluntários de Soure, Fábio Simões, o acidente aconteceu na zona da ponte da Ega. O veículo a saiu da faixa de rodagem e embateu no pilar da ponte. As vítimas foram transportadas para os Hospitais da Universidade de Coimbra.

O alerta foi dado pelas 16H58 e no local estiveram os Bombeiros de Soure com três ambulâncias e seis operacionais e a GNR.

 

Texto de:Daniel Filipe Pereira

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