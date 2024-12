Despiste de trator provoca um morto na Figueira da Foz

Um homem com cerca de 80 anos morreu esta tarde, na sequência de despiste de um trator agrícola, em Ervidinho, freguesia de Vila Verde, no concelho da Figueira da Foz, disse ao DIÁRIO AS BEIRAS Nuno Pinto, comandante dos Bombeiros Sapadores da Figueira da Foz (BSFF).

Segundo o responsável, à chegada, “os elementos da VMER verificaram o óbito”.

Com alerta acionado às 15H52, para o local foram mobilizados sete operacionais e duas viaturas dos BSFF, uma ambulância dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz e a VMER com dois operacionais.

A PSP figueirense tomou conta da ocorrência.