Um homem de 60 anos ficou hoje com ferimentos ligeiros depois de se despistar com uma “scooter elétrica” em Condeixa-a-Nova, informaram os Bombeiros Voluntários locais.

“Recebemos alerta via CODU hoje às 19H58 para um despiste de um veiculo de duas rodas, na estrada M 607, que liga a Ega à Rebolia. No local, verificou-se um despiste de uma “scooter elétrica”, com homem de 60 anos, considerado ferido leve e transportado aos HUC”, referem.

No local estiveram os Bombeiros de Condeixa com dois veículos e sete bombeiros, e a GNR de Condeixa.