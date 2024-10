Despiste de ontem à noite em Mira provocou dois feridos ligeiros

Dois feridos ligeiros é o resultado do acidente rodoviário de ontem (sexta-feira) à noite, em Mira. O alerta para o socorro foi registado às 22H18, acionado através do Comando Sub-Regional Emergência e Proteção Civil de Coimbra. Tratou-se de despiste de um automóvel, não tendo sido possível apurar, até ao momento, as causas do desastre.

Para o local foram mobilizadas três viaturas dos bombeiros e sete operacionais.

Após reconhecimento da ocorrência, os bombeiros adiantaram que “foram prestados os cuidados pré-hospitalares, tendo uma das vítimas recusado transporte à unidade hospitalar e a outra transportada para o Centro Hospitalar do Baixo Vouga, em, Aveiro para posterior avaliação. GNR Cantanhede tomou conta da ocorrência.