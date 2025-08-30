diario as beiras
Penacova

Despiste de camião corta IP3 perto de Penacova

30 de agosto às 10 h33
0 comentário(s)

O trânsito está cortado no IP 3, no sentido Viseu-Coimbra, ao quilómetro 67,2, perto de Penacova, devido ao despiste de um pesado de mercadorias ocorrido esta manhã, informou fonte do Comando Territorial de Coimbra da GNR.

Segundo esta fonte, o despiste ocorreu pouco depois das 08:30, com o camião, que seguia no sentido Coimbra-Viseu, a galgar o separador central e a interromper a circulação no sentido contrário.

Do acidente, e segundo a GNR, resultaram apenas ferimentos ligeiros no condutor do camião.

No local estão a ser indicadas as alternativas de circulação para os condutores que circulam no sentido Viseu-Coimbra, ao mesmo tempo que se registam constrangimentos na circulação em sentido contrário, segundo a Guarda Nacional Republicana.

Fonte desta força de segurança não apontou qualquer previsão para a regularização do trânsito no local, admitindo apenas que o corte “vai ser demorado”, tendo em conta a necessidade de remoção do veículo pesado.

Autoria de:

Agência Lusa

