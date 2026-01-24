O desmoronamento de um muro de contenção de terras numa obra de construção na rua 1.º de Maio, em Fala, na margem esquerda do Mondego, em Coimbra, é a mais recente ocorrência associada ao mau tempo que se faz sentir em todo o país. Os trabalhos de remoção dos blocos de betão e da terra resultantes do colapso já estão a decorrer na manhã deste sábado, 24 de janeiro.

A derrocada ocorreu cerca das 7H30 da manhã deste sábado, com os blocos do muro e a terra a desabarem para a via pública, afetando duas viaturas que ali se encontrava estacionadas, causando danos materiais, principalmente numa delas. A empresa construtora da empreitada no local já procedeu à remoção do entulho e terra, o que obrigou à interrupção de circulação automóvel.

Quanto ao balanço do mau tempo durante a noite e madrugada, a Proteção Civil nacional registou 79 ocorrências devido à passagem do temporal Ingrid, mas com pouco significado na região Centro. Há, todavia, alguns vias interrompidas devido à neve no interior da região das Beiras, principalmente nos acessos de todas as estradas ao maciço central da Serra da Estrela. As restantes ocorrências dizem respeito, principalmente, a quedas de árvores.

Quase todo o território nacional continental está em estado de prontidão especial de nível 3 (a escala vai de 1 a 4, sendo 4 o mais elevado) até à noite de sábado, devido ao impacto previsível da neve e da agitação marítima com a passagem da Ingrid. A partir de hoje a cota da neve deverá subir gradualmente para 1200/1400 metros de altitude, enquanto a chuva se mantém no litoral Norte e Centro, onde será mais intensa. O IPMA alerta também para vento forte do quadrante oeste no litoral, principalmente a sul do Cabo Mondego e nas terras altas, em especial do Centro e Sul, por vezes com rajadas até 110 km/h no litoral e até 120 km/h nas terras altas, até ao início da tarde de amanhã.