Deputado Eliseu Neves é o candidato do Chega à Câmara Municipal de Cantanhede

O técnico de infraestruturas de gás e atual deputado na Assembleia da República Eliseu Neves é a escolha do Chega para disputar a presidência da Câmara Municipal de Cantanhede, que vem sendo gerida nas últimas décadas pelo PSD.

“Esta é a segunda vez que concorro à Câmara de Cantanhede, a minha terra, a terra das minhas gentes e com quem tenho uma ligação muito forte. Caso venha a ser eleito, abdico de ser deputado, seria uma traição aos meus eleitores e aos meus munícipes se não o fizesse”, assegurou Eliseu Neves.

Em declarações à agência Lusa, o candidato de 50 anos explicou que concorre com o objetivo de “mudar o paradigma da política e dos políticos em Cantanhede”, prometendo melhorar a oferta nos cuidados de saúde e o desenvolvimento das zonas industriais.

De acordo com Eliseu Neves, é também necessário “apostar e apoiar mais a arte xávega” (pesca artesanal feita com rede de cerco) e “alavancar o turismo”.