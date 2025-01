Critical Software abre escritório em Boston e estuda aquisição nos EUA

A tecnológica portuguesa Critical Software abriu um escritório nos EUA e quer comprar uma empresa local para acelerar o crescimento no que destaca ser um mercado-chave na área dos dispositivos médicos, ciências da vida, aeronáutica e espaço.

Em entrevista à agência Lusa, o diretor da divisão de ‘Medical Devices’ da Critical Software afirmou que este reforço da presença da empresa nos EUA – onde tem uma empresa constituída “há já muitos anos”, mas onde até agora não tinha uma presença física – se alinha com a ambição da empresa de desenvolver a indústria de dispositivos médicos e ciências da vida e o mercado da aeronáutica e espaço.

“Apesar de que já termos clientes lá há uns anos, o objetivo é criar uma presença física e potenciar o nosso crescimento lá de uma forma muito mais agressiva”, destacou Luís Gargaté.

Segundo o responsável, os EUA são “uma potência mundial” quer nas áreas de ‘medical devices & lifesciences’, quer da aeronáutica e espaço, que a Critical Software elegeu como estratégicas para o crescimento da empresa.

Inaugurado este ano, o novo escritório nos EUA situa-se em Boston, no Massachusetts, e soma-se aos que a empresa portuguesa – que faturou 117 milhões de euros em 2024, mais 20% do que em 2023 – já possui em Inglaterra e na Alemanha.

De acordo com o responsável da Critical Software, de forma a acelerar o crescimento no mercado norte-americano, a tecnológica portuguesa está, “em paralelo”, “a procurar uma empresa [local] para comprar”.

“Estamos à procura de empresas que estejam a atuar no mesmo espaço que nós, tipicamente até concorrentes mais pequenos, ou empresas que tenham uma oferta complementar à nossa e que nos permitam alavancar neste mercado aquilo que nós fazemos bem, que são os nossos serviços de engenharia e de ‘software’ para sistemas críticos”, avançou.

Citado num comunicado, o gestor da Critical Software para o mercado dos EUA, Philipp Roessler, destaca que “Boston é um dos cinco principais ecossistemas globais de ‘startups’” e que “a acessibilidade empresarial, o apoio universitário e o ambiente da cidade fazem deste o local ideal para a próxima fase de crescimento” da empresa.

“As universidades da cidade, incluindo o MIT e Harvard, juntamente com a disponibilidade de talento altamente qualificado, incluindo engenheiros de ‘software’ e especialistas em dados, proporcionam oportunidades de colaboração com os principais intervenientes da indústria, oferecendo uma base sólida para o crescimento em tecnologia médica e setores tecnológicos relacionados”, refere a empresa.

Com este novo escritório, a Critical Software pretende, assim, “agilizar as parcerias com fabricantes de dispositivos médicos e inovadores na área da saúde, fornecendo soluções avançadas que abrangem engenharia de ‘software’, gestão de sistemas críticos e tecnologias compatíveis com a regulamentação, adaptadas à indústria ‘medtech’”.

A companhia lembra que a relação com o mercado tecnológico norte-americano “faz parte do percurso da empresa desde o início”, sendo que, em 1998, a colaboração com a NASA marcou o seu arranque no setor das soluções tecnológicas.

Com a expansão agora concretizada nos EUA, a tecnológica portuguesa aposta em “continuar a explorar as sinergias entre o mercado europeu e norte americano”.

Fundada em 1998 em Coimbra, a Critical Software é especializada no desenvolvimento de soluções de ‘software’ e fornecimento de serviços de engenharia para suporte a sistemas críticos e confiáveis, orientados à segurança, à missão e ao negócio de empresas.

A empresa colabora com clientes internacionais nos setores do espaço, aeronáutica, energia, defesa, finanças, e-commerce, dispositivos médicos e transportes, contando atualmente com mais de 1.300 colaboradores nos seus escritórios em Portugal (LIsboa e Porto), Reino Unido e Alemanha.