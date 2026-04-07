Criminalidade violenta e grave diminuiu 10,4% no distrito

A criminalidade violenta e grave registou, no distrito de Coimbra, uma diminuição de 10,1% em 2025.

Segundo dados do Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) de 2025, divulgados, a 31 de março, pelo Conselho Superior de Segurança Interna ao nível do distrito de Coimbra (17 concelhos) foram registadas 11334 participações relacionadas com criminalidade, mais 1.122 em comparação com o ano 2024 (subida de 11%).

O documento, elaborado pelo Sistema de Segurança Interna, tem por base “os crimes registados pelos sete órgãos de Polícia Criminal (GNR, PSP, PJ, PM-Polícia Militar, ASAE, AT-Autoridade Tributária e PJM-Polícia Judiciária Militar)”.

Em 2025, a nível nacional, assinala o relatório, “verificou-se um aumento da criminalidade geral de 3,1% e uma diminuição da criminalidade violenta de e grave em 1,6%”. Segundo o RASI 2025, este aumento da criminilidade geral “resulta de um significativo aumento das tipologias de crime que representam investimento na capacidade operacional e na maior eficácia de deteção e prevenção de comportamentos ilícitos”.

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