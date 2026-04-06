Crédito Agrícola lança campanha para apoiar o setor agrícola

CA Empresas Agricultura reflete o compromisso do banco com o apoio ao setor agrícola, contribuindo para a sustentabilidade e competitividade da atividade

“Luz verde para novas colheitas” é o mote da nova campanha do Crédito Agrícola, a decorrer até ao próximo dia 22 de maio, que disponibiliza soluções ajustadas às necessidades dos agricultores e empresários do setor agrícola, promovendo condições que contribuem para a gestão eficiente da atividade, o investimento e a modernização do setor.

A ação coincide com o arranque dos ciclos produtivos e com o período de candidaturas ao Pedido Único (PU) 2026.

A campanha CA Empresas Agricultura disponibiliza condições preferenciais sobre o valor das comissões de abertura e de análise de empréstimos, com um desconto de 30%, permitindo gerir a tesouraria e antecipar apoios, bem como um desconto de 15% no prémio das apólices dos Seguros Vida CA Corporate e CA Empresa Viva, durante cinco anos, e um desconto adicional de 5% no primeiro ano, nas apólices dos Seguros Não Vida CA Multirriscos Empresas e CA Tratores e Máquinas Agrícolas.

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