O Crédito Agrícola de Cantanhede e Mira vai entregar no próximo dia 30 de janeiro (sexta-feira), pelas 17H30, no auditório da Biblioteca Municipal, em Cantanhede, os prémios aos melhores alunos dos concelhos de Cantanhede e Mira.

Este prémio, entregue pelo 20.º ano consecutivo, vai distinguir os melhores alunos. Inicialmente, a iniciativa era apenas destinada aos alunos do últmo ano escolar de cada instituição de ensino.

Este ano, o prémio foi alargado e abrange também os alunos de final de ciclo, ou seja, os jovens que estão a terminar o 6.º, 9.º e 12.º anos de escolaridade de cada instituição de ensino.

Aos alunos premiados será oferecido uma “Poupança Futuro” com 250 euros, uma placa em prata e um diploma como recordação pela merecida distinção.

