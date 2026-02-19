O Estádio Municipal José Bento Pessoa, na Figueira da Foz, é palco, este domingo, às 15H00, de mais um dérbi distrital da Série C do Campeonato de Portugal.

A Naval 1893, num ciclo negativo de apenas uma vitória nas últimas cinco partidas disputadas, recebe um O. Hospital que vinha em crescendo e numa série de 12 jornadas sem perder – interrompida no último fim de semana, em casa, na receção ao Mortágua.

Foi também a primeira derrota, ao cabo de quatro jornadas, sob o “reinado” do novo treinador oliveirense, Nilson Corrêa.

É 3.º contra 5.º classificado e um “tira-teimas” prometido depois de uma vitória “à justa” da Naval 1893, na 1.ª volta, com o único golo da partida a ser apontado pelo lateral esquerdo Ricardo Fernandes na própria baliza.

