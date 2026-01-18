O candidato presidencial Cotrim Figueiredo pediu hoje aos portugueses para irem votar e não desperdiçarem a oportunidade de escolherem o próximo Presidente da República.

“Venham votar, não desperdicem, não deixem os outros escolherem por vós”, disse o também eurodeputado depois de votar na Escola Básica Marquesa de Alorna, em Lisboa.

Acompanhado de um dos filhos e de uma das netas, Cotrim Figueiredo, apoiado pela Iniciativa Liberal (IL), lembrou que a escolha do sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa é algo importante para as pessoas.

“Façam deste dia das eleições o dia da festa da democracia e mostrem que é possível mudar Portugal”, assinalou.

O antigo líder da IL espera que haja uma “grande queda da abstenção” e que a campanha eleitoral “que nem sempre foi muito esclarecedora” possa resultar num número de votantes “muito maior”.

E, nessa sequência, Cotrim Figueiredo voltou a apelar aos portugueses para irem votar e para levarem a família, tal como ele fez, porque está um dia bonito.

“Eu gosto muito de eleições. É o dia em que a democracia se torna viva, que as pessoas escolhem o seu futuro”, apontou.

O candidato presidencial, que assumiu estar “muito otimista, confiante e tranquilo, contou que vai passar o dia com a família.