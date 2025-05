Costa felicita Montenegro e promete “estreita colaboração” com próximo Governo

O presidente do Conselho Europeu e antigo primeiro-ministro António Costa felicitou hoje Luís Montenegro pela vitória da AD nas eleições de domingo e prometeu trabalhar “em estreita colaboração” com próximo Governo.

Numa publicação na rede social X (antigo Twitter), o socialista e antigo primeiro-ministro António Costa disse ter felicitado Luís Montenegro “pela sua vitória eleitoral”.

“Irei trabalhar em estreita colaboração com o próximo Governo de Portugal para tornar a Europa mais forte, mais próspera e mais autónoma”, acrescentou o presidente do Conselho Europeu, sublinhando, que, apesar dos “tempos difíceis”, está confiante de que “tal como no passado, a União Europeia vai cumprir os seus objetivos e sair mais forte”.

A AD – Coligação PSD/CDS venceu as eleições legislativas com 86 deputados, enquanto PS e Chega empatam no número de eleitos para o parlamento, 58, quando estão apurados todos os votos nos círculos nacionais.

Aos eleitos da AD – Coligação PSD/CDS, juntam-se ainda três parlamentares que somaram votos suficientes na Região Autónoma dos Açores, onde a coligação junta, além do PSD e CDS-PP, o PPM e que registou 0,62%, traduzindo cerca de 37 mil votos.

Estes resultados não incluem ainda os eleitores residentes no estrangeiro, cuja participação e escolhas serão conhecidos a 28 de maio.