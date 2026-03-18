A Coruja de Bordalo II já não está na fachada do Colégio das Artes da Universidade de Coimbra, ao lado do Museu da Ciência. A peça de arte, que pertence a uma das séries do artista Bordalo II, Big Trash Animals – Neutral, estava ali instalada desde janeiro de 2022.

Segundo o DIÁRIO AS BEIRAS apurou, a coruja foi retirada devido às obras que se vão realizar no edifício do Colégio das Artes. A coruja de pernas altas custou à instituição de ensino superior 17 mil euros, valor a que acresce IVA, tendo sido feita com materiais reciclados. A UC tinha anunciado que a peça ia estar no Colégio das Artes temporariamente.

“Esta instalação artística, que dá uma nova imagem exterior ao Colégio das Artes, representa um dos pilares fundamentais da Universidade de Coimbra, que partilhamos com o artista Bordalo II: a sustentabilidade. Um dos nossos grandes objetivos é o de consciencializar a comunidade, académica e não só, para o impacto da mudança de comportamentos no combate às alterações climáticas”, afirmou o reitor da Universidade de Coimbra, Amílcar Falcão, na inauguração da peça, em 2022.

Ao jornal, fonte da UC revelou que a peça de arte está, neste momento, guardada. A mesma fontes esclareceu que, nesta fase, ainda não há destino definido para a próxima colocação da obra de arte.

Notícia atualizada às 17H39*