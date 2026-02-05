A estrada que serve a unidade de engarrafamento de água das Caldas de Penacova foi encerrada por razões de segurança, informou este município do distrito de Coimbra.

O Serviço Municipal de Proteção Civil “tomou a decisão após visita técnica de peritos, realizada ontem e repetida esta manhã”, adiantou a Câmara numa informação partilhada nas redes sociais do município.

“A instabilidade da plataforma e o perigo de deslizamento de terras conduziram a esta decisão que foi comunicada, às primeiras horas do dia, à administração da empresa”, pode ler-se na mesma publicação.

A Câmara de Penacova informa ainda que está já a desenvolver todos os esforços para encontrar uma solução no âmbito das medidas de exceção definidas na declaração da situação de calamidade.