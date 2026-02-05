diario as beiras
Penacova

Cortada a estrada de aceso à empresa de água de Caldas de Penacova

05 de fevereiro de 2026 às 13 h01
0 comentário(s)
Município de Penacova

A estrada que serve a unidade de engarrafamento de água das Caldas de Penacova foi encerrada por razões de segurança, informou este município do distrito de Coimbra.

O Serviço Municipal de Proteção Civil “tomou a decisão após visita técnica de peritos, realizada ontem e repetida esta manhã”, adiantou a Câmara numa informação partilhada nas redes sociais do município.

“A instabilidade da plataforma e o perigo de deslizamento de terras conduziram a esta decisão que foi comunicada, às primeiras horas do dia, à administração da empresa”, pode ler-se na mesma publicação.

A Câmara de Penacova informa ainda que está já a desenvolver todos os esforços para encontrar uma solução no âmbito das medidas de exceção definidas na declaração da situação de calamidade.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

05 de fevereiro

André Ventura defende adiamento das eleições por uma semana
05 de fevereiro

Subida dos caudais preocupa autarquia de Soure
05 de fevereiro

Casal de jovens detido em Coimbra após alegadamente fugir e agredir policiais
05 de fevereiro

Uma centena de operacionais monitoriza margens do Mondego

Penacova

Penacova
05 de fevereiro às 13h01

Cortada a estrada de aceso à empresa de água de Caldas de Penacova

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraPenacova
02 de fevereiro às 15h03

Ponte de Penacova reabre após descida do caudal do rio Mondego

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraPenacova
02 de fevereiro às 10h58

Penacova voltou a sentir falhas de energia em aldeias por causa do vento

0 comentário(s)