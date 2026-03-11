diario as beiras
Coimbra

Corrida da Mulher de Coimbra realiza-se a 2 de maio

10 de março de 2026 às 21 h05
0 comentário(s)
Fotografia: DR

A 1.ª edição da Remax White Corrida da Mulher de Coimbra realiza-se no próximo dia 2 de maio, reunindo participantes numa prova de cinco quilómetros em corrida ou caminhada com partida prevista para o final da tarde.

A iniciativa, organizada pela Associação Recreativa Casaense – Escola de Atletismo de Coimbra, em parceria com a Câmara Municipal de Coimbra e a Associação Distrital de Atletismo de Coimbra (ADAC), alia a promoção do desporto a uma causa solidária e tem já mais de mil inscritos, entre atletas amadores e praticantes ocasionais.

A Corrida da Mulher de Coimbra inspira-se em três figuras simbólicas da história e identidade da cidade: a Tricana de Coimbra, símbolo da mulher do povo e da identidade popular conimbricense; a Rainha Santa Isabel, associada à solidariedade e à ligação histórica à cidade; e Inês de Castro, figura marcante da história portuguesa ligada à memória de Coimbra.

Autoria de:

redação as beiras

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

10 de março

Corrida da Mulher de Coimbra realiza-se a 2 de maio
10 de março

Ricardo Rodrigues eleito presidente da ESEC
10 de março

Acidente aparatoso faz dois feridos em Cantanhede
10 de março

ULS de Coimbra alerta para a doença renal crónica que emite poucos alertas

Coimbra

Coimbra
10 de março às 21h05

Corrida da Mulher de Coimbra realiza-se a 2 de maio

0 comentário(s)
Coimbra
10 de março às 17h31

Ricardo Rodrigues eleito presidente da ESEC

0 comentário(s)
Coimbra
10 de março às 16h25

ULS de Coimbra alerta para a doença renal crónica que emite poucos alertas

0 comentário(s)