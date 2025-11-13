Um bebé recém-nascido foi encontrado sem vida, na noite desta quarta-feira, nas instalações da ERSUC – Resíduos Sólidos do Centro, em Vil de Matos, em Coimbra. O caso está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária (PJ).

Ao DIÁRIO AS BEIRAS, Sandro Oliveira, oficial de Relações Públicas da GNR de Coimbra confirmou a ocorrência. “Fomos acionados para um possível cadáver, recém–nascido. Chegados ao local, confirmámos essa informação, tendo sido chamada ao local a Polícia Judiciária (PJ), com o caso a passar para a sua alçada”.

A PJ encontra-se agora a investigar o caso.

