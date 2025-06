Coro Carlos Seixas realiza quinta edição do Périplo pelos Órgãos de Coimbra

O Coro Carlos Seixas organiza, no próximo sábado, a 5.ª edição do Périplo pelos Órgãos de Coimbra, que “alia música, história e património num circuito pedonal por alguns dos espaços mais emblemáticos da cidade”.

O ponto de encontro é no Seminário Maior de Coimbra, às 15:15, e o percurso inclui três concertos.

O primeiro será de órgão da Igreja do Seminário Maior de Coimbra, o segundo de harmónio da Igreja da Misericórdia, com atuação do Coro Carlos Seixas, e o último de órgão da Igreja de Santa Cruz.