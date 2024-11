Contrato para a obra do novo Centro de Saúde de Oliveira do Hospital foi assinado

O contrato para a empreitada do novo Centro de Saúde de Oliveira do Hospital foi assinado, na quarta-feira, entre o presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, José Francisco Rolo e a empresa “Joaquim Fernandes Marques & Filhos, SA”.

“Queremos oferecer cuidados de saúde de qualidade e com mais meios auxiliares de diagnóstico aos oliveirenses”, sublinhou o autarca, especificando que a ampliação e remodelação total daquela unidade de saúde representa um investimento na ordem dos 2 milhões e 900 mil euros – este projeto foi financiado em cerca de 2,5 milhões de euros pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) – ,que vai também criar novas condições para aumentar a atratividade de profissionais de saúde.

A obra, que começa no início de 2025, tem um prazo de execução de 548 dias.

