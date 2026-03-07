O Contrato-Programa de desenvolvimento desportivo entre o município de Coimbra e a Associação Académica de Coimbra /OAF foi hoje aprovado por larga maioria em sede da Assembleia Municipal.

O Partido Social Democrata, que faz parte da coligação Juntos Somos Coimbra com o partido Nós Cidadãos, votou favoravelmente. Já os três vereadores Nós Cidadãos abstiveram-se. A posição em sede da Assembleia Municipal foi diferente da reunião da câmara, em que os cinco vereadores da coligação abandonaram a sala, antes da votação, alegando “falta de parecer jurídico” e a possibilidade de ilegalidades passíveis de perda de mandato.

Ao todo, o Contrato-programa foi aprovado com 42 votos a favor, sete abstenções e apenas um voto contra do Chega.

Antes da votação, o deputado socialista Alexandre Serra lamentou a posição da coligação Juntos Somos Coimbra na reunião de câmara, garantindo que não era necessário um parecer jurídico para aprovar o contrato entre o município e a Briosa.

“A falta de parecer jurídico é uma falácia. Pedir um parecer é gastar mais dinheiro e perder mais tempo. Se fosse ilegal, como é que em Leiria e em Braga os clubes realizam concertos nos estádios municipais?”, questionou ironicamente.

Já Ricardo Lopes, do PSD, salientou que o partido votaria favoravelmente, mas que o “alargar do contrato-programa deveria ter sido acompanhado com um parecer jurídico”.

Presidente sobe de tom

Tal como na reunião de câmara, o PSD voltou a insistir na realização de um parecer jurídico, o que levou à presidente de câmara, Ana Abrunhosa, a subir o tom da discussão.

“Sinto-me envergonhada por num órgão político estarem sempre a pedir pareceres jurídicos. O problema do anterior executivo não foi jurídico, foi político. O problema foi alguém querer uma Académica de mão estendida. Nós queremos uma Académica com receitas. Isto não é uma decisão jurídica, é uma decisão política”, ressalvou. | António Cerca Martins