Conímbriga celebra 10 anos de “O Vislumbre de um Império” com visitas encenadas

A 10.ª edição da recriação histórica “O Vislumbre de um Império” nas ruínas romanas de Conímbriga, no concelho de Condeixa-a-Nova, que decorre no sábado e no domingo, inclui este ano visitas guiadas com encenação.

Segundo aquela autarquia do distrito de Coimbra, a novidade vai proporcionar “uma experiência imersiva que convida o público a mergulhar no quotidiano, nas lendas e nos rituais da Roma antiga”.

As visitas guiadas com encenação vão decorrer nos dois dias do certame e são de participação gratuita, embora com inscrição obrigatória até às 13:00 de sexta-feira, através do endereço se.mnconimbriga@conimbriga.pt.

Como habitualmente, o “Vislumbre de um Império” apresenta um programa repleto de animação histórica, cortejos, mercado romano e oficinas de artífices por entre as ruínas romanas de Conímbriga, o sítio arqueológico mais visitado em Portugal.

“Este não é apenas um evento cultural, é uma afirmação da nossa identidade, construída com o envolvimento de toda a comunidade”, afirmou Nuno Moita da Costa, presidente da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, em comunicado.

Destacando que se trata de uma “aposta ganha no âmbito da estratégia de promoção turística” municipal, o autarca salientou ainda que o evento é um “exemplo de como se consegue valorizar o património histórico e criar experiências diferenciadoras” para quem visita as ruínas de Conímbriga.

A instalação de termas no recinto é outra das novidades de “O Vislumbre de um Império”, inspirada nas práticas de bem-estar da Roma antiga, em que o público é convidado a experimentar uma breve sessão de relaxamento com massagens e perfumes, “evocando os rituais de higiene e lazer das antigas termas de Conímbriga, onde a saúde do corpo se cruzava com o convívio e o equilíbrio do espírito”.

O serviço, gratuito e sujeito a inscrição prévia na tenda do município, estará disponível no sábado entre as 16:00 e as 21:00 e no domingo das 16:00 às 19:00, com duas macas e uma equipa de quatro massagistas, com sessões de aproximadamente 10 minutos.

O município de Condeixa-a-Nova estreou recentemente dois novos vídeos promocionais alusivos à iniciativa, apresentados na BTL 2025, em Lisboa – um dos quais transporta os espetadores à atmosfera cinematográfica da Roma antiga recriada em Conímbriga e o outro oferece uma perspetiva próxima das vivências e emoções do público.