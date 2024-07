Conimbricense Catarina Sobral é a autora convidada da Festa da Ilustração de Setúbal

A autora portuguesa Catarina Sobral é uma das ilustradoras em destaque, no outono, da Festa da Ilustração de Setúbal, uma iniciativa que cumpre dez anos “a mostrar as melhores ideias ilustradas”.

A Festa da Ilustração de Setúbal abre a 05 de outubro com uma exposição na Casa da Cultura dedicada a Catarina Sobral, a artista portuguesa convidada, depois de, em anos anteriores, esta iniciativa se ter centrado, por exemplo, em André Carrilho, Madalena Matoso, Marta Madureira e André da Loba.

Catarina Sobral acaba de vencer o Prémio Nacional de Ilustração 2023 pelo livro “Fantasmas, Bananas e Avestruzes”, de uma coleção literária para a infância publicada pela Assembleia da República.

Nascida em Coimbra em 1985, Catarina Sobral é uma premiada autora de livros para os mais novos, como “Greve”, “Achimpa”, “Vazio”, “Impossível” e “Toi Toi Toi”, mas também já fez espetáculos de teatro e cinema de animação.

Em 2014, venceu o prémio internacional de ilustração atribuído pela Feira do Livro Infantil de Bolonha (Itália), no valor de 21 mil euros, com o livro “O meu avô”.

De acordo com a organização, este ano a Festa da Ilustração terá também uma exposição do ilustrador uruguaio ca_teter. Formado em Artes Plásticas e Visuais, ca_teter expõe regularmente desde 2009 e já venceu por duas vezes o Prémio de Ilustração do Uruguai.

Este ano, João da Câmara Leme é a personalidade da História da ilustração portuguesa lembrada em Setúbal, com uma exposição na Galeria Municipal do 11.

João da Câmara Leme (1930-1983) trabalhou em design e ilustração, em Lisboa, Paris e Helsínquia, e a sua identidade visual, em particular enquanto capista, tornou-se “uma das marcas mais memoráveis da ilustração portuguesa dos anos 60 do século xx”, refere a monografia a ele dedicada, publicada pela Imprensa Nacional.

A Festa da Ilustração contará com outras exposições, nomeadamente uma no Museu de Setúbal sobre a obra gráfica dos álbuns do cantautor José Afonso, com curadoria do ilustrador e designer José Brandão.

Esta exposição, intitulada “A presença das Formigas”, incluirá uma homenagem ao músico Fausto Bordalo Dias, que morreu no último dia de junho.

Além de debates e conversas com ilustradores, este ano está prevista ainda uma mostra nas bibliotecas públicas de Setúbal e Azeitão sobre o pedagogo e poeta Sebastião da Gama, e uma exposição coletiva de ilustração portuguesa sob o tema “Canto a fome de justiça: José Afonso, homem e obra”.

A Festa da Ilustração, que tem como mote a pergunta “É preciso fazer um desenho?”, decorrerá entre outubro e novembro e é uma iniciativa da câmara municipal de Setúbal.