O Instituto Superior Miguel Torga (ISMT), em conjunto com a Associação Empresarial Serra da Lousã (AESL), realiza no dia 24 de março, terça-feira, a sessão “Empresas Familiares: Desconstruir o mito”. O evento terá lugar no Auditório do Museu Professor Viana de Lemos, na Lousã, entre as 14H30 e as 17H30.

A iniciativa pretende analisar a realidade das empresas familiares através de dois prismas complementares. O primeiro momento, “Conversas com”, conta com a participação de Pedro Teixeira, da empresa Fapricela (sediada em Ançã, Cantanhede) e Hugo Marques, da Lousãtextil, sob moderação de Luís Parreirão. Esta parte do evento irá focar-se na experiência prática de gestão de ambas as empresas.

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