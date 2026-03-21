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Agir/ NegóciosLousã

Conferência na Lousã sobre empresas familiares com Fapricela e Lousãtextil

21 de março de 2026 às 10 h15
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O Instituto Superior Miguel Torga (ISMT), em conjunto com a Associação Empresarial Serra da Lousã (AESL), realiza no dia 24 de março, terça-feira, a sessão “Empresas Familiares: Desconstruir o mito”. O evento terá lugar no Auditório do Museu Professor Viana de Lemos, na Lousã, entre as 14H30 e as 17H30.
A iniciativa pretende analisar a realidade das empresas familiares através de dois prismas complementares. O primeiro momento, “Conversas com”, conta com a participação de Pedro Teixeira, da empresa Fapricela (sediada em Ançã, Cantanhede) e Hugo Marques, da Lousãtextil, sob moderação de Luís Parreirão. Esta parte do evento irá focar-se na experiência prática de gestão de ambas as empresas.

| Mais informações na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Afonso Pereira Bastos

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