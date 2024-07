As obras de construção do troço urbano do Metrobus Avenida Aeminium – Hospital Pediátrico vão originar mais um condicionamento de trânsito, desta vez na avenida Fernão de Magalhães, no cruzamento com a Avenida Central.

“Com uma duração estimada de 60 dias, esta intervenção obrigará ao estreitamento da avenida, ficando a circulação rodoviária limitada a apenas uma via em cada sentido”, refere, em comunicado, a Metro Mondego.