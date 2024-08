Condeixa-a-Nova valoriza herança romana com Festival das Artes de Conímbriga

O município de Condeixa-a-Nova, no distrito de Coimbra, promove durante o mês de setembro a quinta edição Musas – Festival das Artes de Conímbriga, com 10 iniciativas distribuídas por três espaços culturais.

“Trata-se de uma oferta cultural distintiva, que tem uma componente não só de música, mas também cultural e de visitação das ruínas de Conímbriga”, salientou hoje o presidente da Câmara Municipal, Nuno Moita.

Em conferência de imprensa, o autarca destacou o sucesso das anteriores edições e a aposta “ganha” num evento “que liga a parte cultural e a herança romana” no concelho, que tem nas ruínas de Conímbriga o maior complexo arqueológico português.

O Festival das Artes de Conímbriga, que decorre de 07 a 28 de setembro, distribui as iniciativas pelo Museu Portugal Romano em Sicó (PO.RO.S), o Museu Nacional de Conímbriga e a as ruínas romanas de Conímbriga.

Para Emília Martins, presidente da Orquestra Clássica do Centro, coprodutora do evento, trata-se de “juntar no mesmo espaço o património material e imaterial e valorizar os espaços e as entidades”.

A dirigente salientou que o programa não esqueceu algumas comemorações, como os 50 anos da revolução do 25 de Abril de 1974, os 500 anos do nascimento de Luís Vaz de Camões ou os 100 anos do nascimento de Joly Braga Santos e os 200 do nascimento do compositor Bruckner.

O cartaz leva até Condeixa-a-Nova também a cultura persa, no dia 08 de setembro, com os Encontros Culturais de Roma à Pérsia, com música tradicional e prova gastronómica iraniana, nas ruínas de Conímbriga.

Além de concertos e visitas às ruínas romanas de Conímbriga, o festival Musas integra também um encontro com o académico David Magalhães, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, que vai falar sobre “A Perenidade do Direito Romano”.

Salientando a importância das parcerias, Paulo Alves, da direção do Museu Nacional de Conímbriga, destacou a ligação com o museu PO.RO.S e as visitas às ruínas de Conímbriga, o maior complexo arqueológico da época romana em Portugal, onde terminou em julho mais uma campanha de escavações.

A edição deste ano, que continua a divulgar a gastronomia, conta com mais um fim de semana e tem entrada gratuita.

O Musas – Festival das Artes de Conímbriga representa um investimento de 42.500 euros, financiado pela Câmara de Condeixa-a-Nova, Direção-Geral das Artes e Museu Nacional de Conímbriga.

O seu início está agendado para o dia 07 de setembro, com o concerto “Portugal e a Europa”, com a Orquestra Clássica do Centro e a soprano convidada Sílvia Sequeira, sob a batuta do maestro Henrique Constância, que vão interpretar obras de Joly Braga Santos, Anton Bruckner ou Giacomo Puccini.