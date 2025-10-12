Liliana Pimental, que liderou a candidatura do movimento independente Condeixa Novos Caminhos – CNC, foi eleita a nova presidente da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, “roubando” assim a autarquia ao PS.

A candidata obteve 48,39% dos votos, garantindo três vereadores no executivo. Já o PS e o PSD vão ter dois vereadores cada, após ter obtido 23,41$ e 21,82%, respetivamente.

