Condeixa-a-Nova fecha contas de 2024 com resultado líquido positivo de 189 mil euros

A Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova encerrou o ano de 2024 com um resultado líquido positivo de 189 mil euros e prometeu continuar a apostar no rigor e equilíbrio das contas públicas, bem como na execução célere dos fundos comunitários.

“Com um resultado líquido positivo de 189 mil euros, o Município de Condeixa demonstrou que é possível investir e crescer sem gastar mais do que se arrecada. Podemos orgulhar-nos de uma gestão exigente e equilibrada, feita com responsabilidade e sentido de futuro”, destacou o presidente da Câmara, Nuno Moita.

De acordo com o autarca, o seu executivo vem investindo “onde faz a diferença, sem comprometer a sustentabilidade das contas, nem o bem-estar das gerações futuras”.

Numa nota de imprensa, a Câmara referiu que, ao nível do investimento, foram executados cerca de 14 milhões de euros nas Grandes Opções do Plano (GOP), com destaque para áreas como a coesão territorial, requalificação urbana, redes de água e saneamento, modernização das escolas e mobilidade.

“A requalificação da antiga Fábrica de Cerâmica de Conímbriga foi um dos investimentos estruturantes do ano, com quase um milhão de euros aplicados na valorização do património cultural e económico do concelho”, indicou.

Em relação à captação de fundos comunitários, informou que foram garantidos mais de 21 milhões de euros, através de programas como o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e o Portugal 2030, o que permitiu “reforçar a capacidade de investimento nas áreas da educação, saúde, ambiente e inovação”.

O prazo médio de pagamento a fornecedores fixou-se em 54 dias (abaixo do limite legal de 90 dias) e a execução da receita foi “superior a 90%, o que traduz um planeamento eficaz e uma forte capacidade de cobrança”.

“Do lado da despesa, a execução corrente ultrapassou os 91%, refletindo um uso eficiente dos recursos públicos ao serviço da população”, acrescentou.

No que toca à dívida municipal, “manteve-se em níveis francamente sustentáveis, representando apenas 0,27 da média da receita corrente dos últimos três anos, quando o limite legal é de 1,5”.

“Há, portanto, mais de 17 milhões de euros de margem que confirmam a solidez financeira da autarquia. A dívida orçamental, por sua vez, é residual: apenas 806 mil euros, num universo de mais de 20 milhões de euros de despesa paga em 2024”, referiu.

Já o valor do património líquido “aumentou em mais de 619 mil euros, consolidando a robustez do Município de Condeixa a longo prazo”.

“Em 2025, o Município continuará a apostar no rigor e equilíbrio das contas públicas, na execução célere dos fundos comunitários e em investimentos estratégicos que promovam a qualidade de vida, a sustentabilidade e a coesão social do concelho”, concluiu.