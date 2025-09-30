diario as beiras
Condeixa-a-Nova: Cantora lírica Vera Silva vive “sonho de criança” no The Voice

“Sempre quis participar num concurso de talentos desde pequena, mas nunca tinha surgido a oportunidade – talvez por medo, vergonha de exposição”, diz ao DIÁRIO AS BEIRAS Vera Silva sobre a sua participação no The Voice Portugal.

Aos 36 anos, a cantora lírica, de Condeixa-a-Nova, interpretou, no domingo, durante a sua prova cega, o tema “Lascia ch’io Pianga”, onde convenceu os Calema a virar a cadeira, garantido um lugar na equipa da dupla de irmãos Fradique e António, estreante como mentores do concurso de talentos da RTP.

Apesar de interpretar um estilo musical “diferente” para o formato, Vera Silva acredita que pode continuar a surpreender.
“Acho que a minha técnica vocal e experiência musical vai-me permitir adaptar aos desafios do programa”, assume.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (30/09/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Igor Moita

