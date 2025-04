Condeixa-a-Nova: Associação Milvoz promove mobilização para dizer não à Central Fotovoltaica em Ega

A Milvoz – Associação de Protecção e Conservação da Natureza organiza, amanhã, uma mobilização popular contra a instalação de uma central fotovoltaica na localidade de Ega, no concelho de Condeixa-a-Nova.

A mobilização está marcada para as 15H30, em São Fipo, localidade da Freguesia de Ega. “Defendemos que o abate de 40 mil carvalhos não é de interesse nacional e que a energia “verde” não deve destruir ecossistemas”, reitera a associação.

Após a concentração, será promovida uma visita ao “local onde se pretende implementar este projeto” com o intuito de “mostrar que o caminho para a transição energética não pode ser feito à custa da perda de biodiversidade”, assegura a Milvoz.

“A Milvoz levou a cabo um levantamento dos valores naturais no terreno onde a empresa Anadia Green pretende implementar um parque solar”, anunciou, em março, a organização de proteção e conservação do ambiente que estima que a nova central vá ocupar cerca de “12 hectares”.

“Para além dos sobreiros previamente identificados e que deram eco ao impacto negativo deste projeto, está também em risco toda uma diversidade biológica notável, associada aos bosques e matagais mediterrânicos, nos quais centenas de espécies da flora prosperam, e das quais dependem outras tantas da fauna”, relembra a Milvoz.

