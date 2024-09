Concurso para a Queima das Fitas envolvido em polémica

O concurso para a Coordenação-Geral da Queima das Fitas das duas próximas edições (2025 e 2026) está envolvido em polémica, devido a dúvidas na intepretação dos novos estatutos da AAC.

Todo o processo se iniciou quando o conselho diretivo da Queima das Fitas abriu, na segunda-feira, as candidaturas para a coordenação da festa. O documento publicado dá a possibilidade de Carlos Missel poder realizar a quinta e sexta edições da festa enquanto coordenador-geral, contrariando os estatutos da AAC.

Segundo o artigo 223.º dos estatutos, “a organização e estrutura especial de cada festa académica é equiparada a órgão da AAC, sendo os seus membros equiparados a dirigentes, mesmo que na condição de funcionário ou prestador de serviços”. Nesta ótica, os mesmos estatutos clarificam, no número 3 do artigo 40º, que “nenhum dirigente que exerça funções, por eleição ou nomeação efetuada nos termos dos presentes estatutos, pode permanecer no mesmo órgão por mais de quatro anos consecutivos”.

