Coimbra

Concelhia de Coimbra do CDS-PP retira confiança política à sua eleita em São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades

17 de abril de 2026 às 11 h25
Sónia Almeida (ao centro) perdeu a confiança política do CDS-PP | Foto: Ana Catarina Ferreira
António Rosado
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António Rosado

Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...

A Comissão Política Concelhia de Coimbra do CDS-PP manifestou hoje, através de comunicado, “a sua profunda discordância e a sua veemente condenação política da atuação da eleita indicada pelo CDS para a Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades, Sónia Almeida”.

Na nota assinada pelo presidente da concelhia, Hugo Schönenberger de Oliveira, lê-se que ” a referida eleita deveria acompanhar a posição dos restantes eleitos da coligação em cuja lista foi sufragada, no quadro da demissão em bloco que estava a ser ponderada e executada pelos parceiros da oposição”, acrescentando que “essa posição foi transmitida diretamente à própria e levada ao conhecimento da Secretaria-Geral do CDS-PP”.

Pelo contrário, Sónia Almeida optou por chegar a consenso com a presidente da União de Freguesias, Laura Fonseca, eleita pela coligação “Avançar coimbra”, tornando possível uma solução política que “não teve o acordo, o conhecimento prévio nem a anuência da Comissão Política Concelhia de Coimbra”.

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