Coimbra

Núcleo de Coimbra da Liga dos Combatentes renovou o compromisso de apoiar antigos militares

17 de abril de 2026 às 11 h15
Cerimónia dos 102 anos do núcleo foi assinalado com o corte do bolo | Foto: Ana Catarina Ferreira
Afonso Pereira Bastos
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Afonso Pereira Bastos

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

“O nosso grande propósito é continuar a apoiar os ex-combatentes”, afirmou ontem o presidente do Núcleo de Coimbra da Liga dos Combatentes, Pedro Almeida, no âmbito das celebrações dos 102 anos do grupo.

Numa cerimónia realizada no Convento São Francisco, Pedro Almeida, defendeu a importância do núcleo continuar a desenvolver um trabalho que está na sua génese desde a fundação, apoiar os antigos militares.

“A nossa interligação com a comunidade local está relacionada com a questão dos ex-combatentes e também com a questão do apoio que lhes prestamos. O Núcleo de Coimbra tem em funcionamento o Centro de Apoio Médico, Psicológico e Social desde 2010, que tem valências com consultas de clínica geral e familiar, consultas de psicologia e de psiquiatria, e também o apoio de serviço social”, começou por dizer.

| Mais informações na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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