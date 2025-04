Concurso de armazenamento de energia vai apoiar 41 projetos com 100 ME

O Governo anunciou hoje a conclusão do concurso de 100 milhões de euros para promover o armazenamento de energia, com a Iberdrola a liderar a lista dos 41 projetos vencedores com quase 20 milhões de euros.

O concurso, lançado no verão de 2024 para promover o armazenamento de energia renovável e reduzir a dependência de fontes de energia fóssil, “acaba de conhecer os seus resultados definitivos”, informa o ministério do Ambiente e Energia em comunicado.

“Após a audiência prévia, finalizada em janeiro, são agora divulgados os resultados finais, com 41 projetos apoiados para uma dotação total de 99,75 milhões de euros”, acrescenta.

Os resultados iniciais do concurso, que se insere no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e teve 79 candidaturas, apontavam para o apoio a 43 projetos.

A espanhola Iberdrola Renewables Portugal lidera a lista com seis projetos vencedores no valor de quase 20 milhões de euros.

Mas o valor do maior apoio individual, de 16,4 milhões de euros, será para a maior central solar do país, a Solara4 Phase4, dos irlandeses Welink, que se situa no concelho de Alcoutim, distrito de Faro. Seguem-se a Revendosol, com 14,7 milhões de euros, e a Amargilha com 6,3 milhões de euros.

A Galp soma quatro projetos com um total de apoios de cinco milhões de euros.

Entre as ausências, face à primeira lista divulgada em janeiro, está a Navigator, com os projetos em Setúbal e Figueira da Foz no valor de três milhões de euros.

Os projetos apoiados receberão financiamento para a instalação de pelo menos 500 megawatts (MW) de capacidade de armazenamento de energia na rede elétrica pública.

Para a Ministra do Ambiente e da Energia, “o reforço da capacidade de armazenamento é uma componente essencial da transição energética, e irá ajudar o país a reforçar a segurança de abastecimento, enquanto continua o seu percurso de sucesso no domínio das energias renováveis”, acrescenta Maria da Graça Carvalho, citada no mesmo comunicado.