diario as beiras
Região Centro

Concurso “Dá Mais Gosto ir à Escola” tem 15 projetos do distrito de Coimbra a votação

21 de janeiro de 2026 às 10 h45
0 comentário(s)
DR-Projeto da EB Integrada de Pereira pretende dar uma nova vida ao espaço exterior e criar um recreio para as crianças

Até 28 de fevereiro, 230 projetos de escolas públicas do pré-escolar (Jardim de Infância-JI) e do 1.º ciclo (EB1), estão a votação no concurso “Dá Mais Gosto ir à Escola”.
A iniciativa, promovida pela Escola Missão Continente, o programa educativo da Missão Continente, pretende “dar uma nova vida à cantina, ao recreio e a outros espaços da escola”.​
No total, o concurso vai premiar nove projetos de escolas públicas do pré-escolar e do 1.º ciclo, com valores entre os 6.000 e os 15.000 euros. Este apoio, pretende, de acordo com o regulamento, “tornar os espaços escolares mais saudáveis, dinâmicos e felizes”.​
No distrito de Coimbra (17 concelhos) há 15 escolas básicas (EB)/jardins de infância (JI) entre a lista de projetos a votação. Neste campo particular, nota para o concelho de Coimbra que tem seis iniciativas escolares a concurso. A Figueira da Foz, com propostas de três estabelecimentos, é o segundo município do distrito mais representado. A lista, que pode ser consultada em continente.pt/missao-continente/escola, conta ainda com projetos dos concelhos de Condeixa-a-Nova, Arganil, Lousã, Montemor-o-Velho e Pampilhosa da Serra.

Lista de 15 projetos do distrito a votação no concurso “Dá Mais Gosto ir à Escola”.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (21/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Emanuel Pereira

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

21 de janeiro

Primeiro-ministro manifesta abertura para “receber propostas” para revisão da lei laboral
21 de janeiro

Taxa de juro média do crédito à habitação desce para 3,414% em 2025
21 de janeiro

Turismo de Portugal vai apoiar restauração com alargamento do prazo para saldar dívidas
21 de janeiro

Planeamento e engenharia: como Coimbra pode ser uma lição!

Região Centro

Região Centro
21 de janeiro às 10h45

Concurso “Dá Mais Gosto ir à Escola” tem 15 projetos do distrito de Coimbra a votação

0 comentário(s)
LousãRegião Centro
19 de janeiro às 18h48

Alegado acerto de contas terá estado na origem de desacatos entre jovens na Lousã

0 comentário(s)
Região Centro
13 de janeiro às 16h13

Incêndios: CCDR Centro pagou 1,6 milhões de euros para construção e recuperação de casas ardidas em 2024

0 comentário(s)