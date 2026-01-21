Até 28 de fevereiro, 230 projetos de escolas públicas do pré-escolar (Jardim de Infância-JI) e do 1.º ciclo (EB1), estão a votação no concurso “Dá Mais Gosto ir à Escola”.

A iniciativa, promovida pela Escola Missão Continente, o programa educativo da Missão Continente, pretende “dar uma nova vida à cantina, ao recreio e a outros espaços da escola”.​

No total, o concurso vai premiar nove projetos de escolas públicas do pré-escolar e do 1.º ciclo, com valores entre os 6.000 e os 15.000 euros. Este apoio, pretende, de acordo com o regulamento, “tornar os espaços escolares mais saudáveis, dinâmicos e felizes”.​

No distrito de Coimbra (17 concelhos) há 15 escolas básicas (EB)/jardins de infância (JI) entre a lista de projetos a votação. Neste campo particular, nota para o concelho de Coimbra que tem seis iniciativas escolares a concurso. A Figueira da Foz, com propostas de três estabelecimentos, é o segundo município do distrito mais representado. A lista, que pode ser consultada em continente.pt/missao-continente/escola, conta ainda com projetos dos concelhos de Condeixa-a-Nova, Arganil, Lousã, Montemor-o-Velho e Pampilhosa da Serra.

Lista de 15 projetos do distrito a votação no concurso “Dá Mais Gosto ir à Escola”.

