Concurso aberto para sete casas em Tavarede com renda acessível

Sete apartamentos de renda acessível, todos em Tavarede, estão a concurso para beneficiarem pessoas ou famílias em condições de concorrerem ao Programa de Apoio ao Arrendamento (PAA).

O concurso foi lançado a 15 de agosto, pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU). As candidaturas podem ser submetidas até 5 de setembro, em ihruarrenda.portaldahabitacao.pt.

Em Tavarede, as habitações em concurso têm tipologias T2 e T3. As mais pequenas têm 93 metros quadrados e a renda estipulada é de 492 euros. Já os maiores dispõem de uma área de 115 metros quadrados e a renda a pagar é de 574 euros.

