Conclave: Fumo negro na chaminé do Vaticano no início do segundo dia de votação

Fumo negro voltou hoje a sair da chaminé do Vaticano pelas 11:50 locais (10:50 em Lisboa) na primeira votação da manhã no segundo dia do conclave para indicar que os cardeais eleitores não conseguiram escolher um novo papa.

Depois de uma primeira e única votação na quarta-feira, os 133 cardeais eleitores voltaram a reunir-se, esta manhã na capela Sistina, para escolher um novo líder da Igreja Católica.

À tarde, os cardeais votam mais uma vez, com o resultado a ser conhecido pelas 19:00 (18:00 em Lisboa).

Se um nome obtiver uma maioria de dois terços, ou 89 votos, o mundo será imediatamente informado pelo fumo branco a sair da chaminé instalada no telhado da capela Sistina, resultado da queima dos boletins.

Caso contrário, será fumo negro a cada duas votações, ou cerca das 12:00 (11:00 em Lisboa) e pelas 19:00 (18:00), durante os restantes dias do conclave, até que um sucessor de Francisco, que morreu a 21 de abril com 88 anos, seja escolhido.

A duração de um conclave é de difícil previsão, mas nos dois últimos foram precisos apenas dois dias para eleger Bento XVI em 2005 e Francisco em 2013.

Entre os favoritos à eleição, contam-se, entre outros, o filipino Luis Antonio Tagle, os italianos Pietro Parolin e Pierbattista Pizzaballa, o maltês Mario Grech e o francês Jean-Marc Aveline.