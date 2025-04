Concertos vão começar mais cedo durante a semana na Queima das Fitas

Os concertos no palco principal da Queima das Fitas de Coimbra 2025 vão ser antecipados durante os dias de semana, tendo início marcado para as 22H00, algo que representa uma novidade face a edições anteriores, informa a Comissão Organizadora da festa académica

Segundo a organização, “esta decisão surge na sequência de uma reunião com a Câmara Municipal, numa medida que visa garantir um equilíbrio entre a celebração académica e o bem-estar da comunidade local”.

Segundo o comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS, “esta decisão resulta de um esforço conjunto para minimizar o impacto sonoro do

evento na cidade e reforçar o compromisso da Queima das Fitas com a convivência harmoniosa entre estudantes, residentes e demais participantes da festa”.

No primeiro dia, sexta-feira, dia 23 de maio, o concerto de Anselmo Ralph, que irá abrir os concertos no palco principal, está agendado para as 00H00. No sábado, dia 24 de março, o espetáculo de Miguel Luz está marcado para as 23H30. Os nomes principais para este dia já são conhecidos. NAPA irã atuar às 00H30 e Richie Campbell às 01H30.

No domingo, 25 de maio, dia do cortejo, os concertos começam às 00H00.

Já segunda, terça, quarta e quinta, 26, 27, 28 e 29 de maio, respetivamente, os espetáculos iniciam-se ás 22H00.

No dia 31 de maio, Dia do Antigo Estudante, os concertos irão começar também às 22H00. Segundo uma publicação nas redes sociais, estão previstos três artistas para esse dia.

Já na última sexta-feira, dia 30 de maio, os concertos voltam a iniciar-se às 00H00, com o cabeça de cartaz para este dia, Plutónio, a subir a palco pelas 01H30

A organização refere que estes horários são apenas indicativos, destacando apenas que as noites começa sempre com os DJ’s e com as tunas académicas a subirem ao palco, após os artistas no palco principal.