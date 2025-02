Comunidade Juvenil Francisco de Assis recebeu donativos Beiras Solidário

111 Apoiar quem se dedica a ajudar os outros. Este é o lema do Beiras Solidário, que todos os anos, tendo como ponto de partida o Natal e o espírito de generosidade que marca a quadra festiva, prepara uma campanha que culmina com a entrega de um donativo a uma instituição da área da solidariedade social.

Para concretizar essa doação, o DIÁRIO AS BEIRAS reserva uma parte das receitas obtidas com a venda da sua edição que inclui a revista de Natal. E este ano a instituição escolhida foi a Comunidade Juvenil Francisco de Assis, que tem como objetivos o apoio à infância e juventude e a proteção e integração social de mães e filhos, e crianças e jovens vítimas de negligência ou maus tratos ou com carências socioeconómicas.

Procurando dar resposta a algumas das necessidades transmitidas pela Comunidade Juvenil Francisco de Assis, o DIÁRIO AS BEIRAS ofereceu à instituição um fogão totalmente elétrico, um termoacumulador elétrico, um televisor LED ( 43 polegadas), um microondas e dois termoventiladores.

Os donativos foram entregues nas instalações de Eiras, com a presença do diretor do DIÁRIO AS BEIRAS, Agostinho Franklin, e de Inês Maurício, da direção da instituição, e Ana Abrantes, psicóloga e elemento da equipa técnica da Casa de Acolhimento Residencial de Eiras.

“Estes equipamentos vão fazer a diferença na vida das crianças e jovens da instituição, os quais queremos que vivam e cresçam com a melhor qualidade de vida e conforto”, afirmou Inês Maurício, ao agradecer os donativos.

Também Luísa Saraiva, presidente da direção da Comunidade Juvenil, agradeceu e realçou a utilidade dos eletrodomésticos oferecidos. Por motivos ligados a nova legislação e segurança, explicou, a instituição teve que iniciar um processo de renovação de equipamentos, que passam a ser todos elétricos. No âmbito desse processo, a instituição continua a necessitar de um fogão elétrico e de um frigorífico. Precisa ainda de equipamentos maiores, como uma máquina de lavar louça industrial e de um forno de convecção. Quem quiser ajudar pode contactar a IPSS.

Outra forma de ajudar é através de vales de compras, que permitam a aquisição de vestuário e calçado de tamanhos menos comuns e para que os jovens também possam ter roupas novas, adianta Luísa Saraiva.

Apoiar mulheres, crianças e jovens em risco

A Comunidade Juvenil Francisco de Assis, com casas em Coimbra e em Vila Nova de Poiares, foi criada pela madre Teresa Granado, já falecida, e é atualmente o lar de perto de meia centena de utentes, entre crianças, jovens e mulheres.

A IPSS tem duas Casas de Acolhimento Residencial, a funcionarem em Eiras (cerca de 25 utentes) e em Vila Nova de Poiares (8 utentes). Estas casas recebem crianças e jovens em risco, com idades entre 6 e os 18 anos – dos dois sexos, para não separar os irmãos –, que são enviadas pelo Tribunal de Família e Menores ou pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. São crianças que foram alvo de uma medida de acolhimento residencial, por motivos de negligência, maus-tratos físicos e psicológicos, violência doméstica, ausência de suporte familiar ou outras questões que as colocam em perigo.

Na Comunidade Juvenil, em Eiras, funciona ainda a Comunidade de Inserção de Mulheres em Risco “Família Unida”. Ali vivem cerca de uma dezena de mulheres, a maioria das quais com filhos pequenos. São também mulheres em risco, com vulnerabilidade social e económica, vítimas de violência doméstica ou sem-abrigo, entre outras situações. | Dora Loureiro