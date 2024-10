Complexo da Briosa vai ser totalmente descarbonizado

Todo o complexo desportivo da Académica/OAF vai ser totalmente descarbonizado. O clube desportivo assinou ontem um contrato com a empresa Cleanwatts, que vai permitir instalar no Estádio Cidade de Coimbra, no pavilhão Jorge Anjinho e na Academia Briosa XXI cerca de 4.300 painéis fotovoltaicos

Este contrato não vai acarretar nenhum custo à Briosa, sendo a instalação, orçada em um milhão e 200 mil euros da responsabilidade da Cleanwatts. A empresa de Coimbra vai recuperar o investimento com a venda da energia proveniente do complexo nos próximos 25 anos.

Para o presidente da Académica/OAF, Miguel Ribeiro, este é um “momento histórico”, sendo que este acordo “vai ajudar a comunidade envolvente do estádio, do pavilhão e da academia”.

60% da energia produzida será para a comunidade

A instalação de 3.500 painéis no Estádio Cidade de Coimbra (pavilhão e academia vão receber, no total, outros 800) vai produzir energia suficiente para se auto pagar e ainda produzir mais 60% para a comunidade envolvente.

Por outras palavras, a energia gasta pelas empresas e o clube desportivo sediadas no estádio, vai equivaler a 40% do que os painéis solares vão produzir.

Os restantes 60% da energia produzida pelos painéis solares instalados no Cidade de Coimbra serão vendidos, a preços mais competitivos, a mais de 1.700 famílias, que vivem na envolvência do estádio. Também a fatura da eletricidade da Briosa vai mudar drasticamente.

O vice-presidente da Briosa, Rui Sá Frias, revelou que o clube pagará de energia “menos 40%” face ao que agora pagam.

Basílio Simões, representante da Cleanwatts, frisou o impacto deste contrato.

“Este é um projeto com uma dimensão considerável. Não há nenhum projeto em Portugal com esta dimensão na área do desporto. Este é o primeiro”, salientou.

A instalação dos painéis solares vai começar em breve, sendo que estará concluída “na primavera do próximo ano”.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 30/10/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS