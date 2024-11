Comissão de trabalhadores do INEM diz que falha no sistema informático abrangeu os quatro CODU

A Comissão de Trabalhadores do INEM indicou hoje que se registou uma falha nos sistemas informáticos durante a manhã nos Centros de Orientação de Doentes Urgentes, mas os profissionais reforçaram as equipas, não havendo chamadas em espera.

Segundo a Comissão de Trabalhadores do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), a falha nos sistemas informáticos do INEM abrangeu os quatro Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) de Lisboa, Porto, Coimbra e Faro.

“Os profissionais do INEM acorreram de forma célere, de modo a reforçar as equipas que já se encontravam escaladas para os CODU e no momento a informação que dispomos é que não existem chamadas em espera e estão a ser envidados todos os esforços para repor o normal funcionamento dos serviços”, salienta em comunicado.

A Comissão de Trabalhadores agradece “a todos os profissionais das várias carreiras que se mobilizaram e demonstraram inequivocamente que os cidadãos” podem contar com eles.

O alerta para os constrangimentos no sistema informático do INEM foi dado pelo Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH) e pela APROSOC – Associação de Proteção Civil.

Na sequência deste alerta, INEM assegurou em comunicado que o atendimento, triagem e acionamentos de meios de socorro estão a funcionar, não existindo chamadas em espera.

“Qualquer alteração destas circunstâncias será comunicada às populações, como é habitual, dentro da política de transparência que o INEM sempre segue”, afirma o Instituto Nacional de Emergência Médica num comunicado divulgado às 11:50.

O INEM recorda a importância de uma utilização responsável do Número Europeu de Emergência 112, que deve ser contactado apenas em situações de emergência, para garantir que os recursos estejam disponíveis para quem realmente precisa.

Para outras situações, os cidadãos devem contactar o SNS24 através do número 808 24 24 24.