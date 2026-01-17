Os comerciantes da rua João Machado queixaram-se ontem de não terem sido notificados pela Câmara Municipal de Coimbra sobre as obras naquela rua.

A intervenção teve início no troço de acesso a partir da rua da Sofia, para substituir as lajetas que ali existiam por calçada de granito.

Esta solução surge após uma avaliação externa de 2024 que indicava necessidade de “intervenção generalizada”, e de abdicar das lajetas pela calçada em cubos de granito. Segundo a Câmara Municipal de Coimbra, a obra terá a duração prevista de três semanas.

