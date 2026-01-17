diario as beiras
Coimbra

Comerciantes da rua João Machado queixam-se de ausência de aviso das obras

16 de janeiro de 2026 às 10 h30
DB-Pedro Filipe Ramos

Os comerciantes da rua João Machado queixaram-se ontem de não terem sido notificados pela Câmara Municipal de Coimbra sobre as obras naquela rua.
A intervenção teve início no troço de acesso a partir da rua da Sofia, para substituir as lajetas que ali existiam por calçada de granito.

Esta solução surge após uma avaliação externa de 2024 que indicava necessidade de “intervenção generalizada”, e de abdicar das lajetas pela calçada em cubos de granito. Segundo a Câmara Municipal de Coimbra, a obra terá a duração prevista de três semanas.

Daniel Filipe Pereira

  1. António Sousa diz:
    17 de Janeiro, 2026 às 23:31

    E os Engenheiros responsáveis por aquela pavimentação com tajetas (que toda a gente com o 9º ano, via que iam partir sob o peso dos autocarros), continuam a projectar obras?

    Responder

