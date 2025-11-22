Uma colisão entre dois veículos ligeiros de passageiros provou hoje ferimentos numa criança de 8 anos, confirmou ao DIÁRIO AS BEIRAS o comandante dos Bombeiros Voluntários de Tábua, Rui Leitão.

O embate traseiro entre os dois carros aconteceu na Estrada da Barrosa.

A vítima foi transportada para o Hospital Pediátrico de Coimbra.

A mãe da criança com cerca de 30 anos, que apresentava ferimentos ligeiros, recusou transporte à unidade hospitalar.

O alerta para o acidente foi dado pelas 09H49 e para o local foram mobilizados quatro operacionais e dois meios dos Bombeiros Voluntários de Tábua. A GNR esteve no local e tomou conta da ocorrência.