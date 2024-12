Colecionadora figueirense tem mais de dois mil presépios

Na Figueira da Foz, a figueirense Maria Isabel Silva afirma que tem mais de dois mil presépios. Alguns são peças únicas artesanais, em diversos materiais, incluindo prata. A professora do ensino secundário aposentada iniciou a sua coleção com o primeiro salário, era ainda estudante trabalhadora.

O seu fascínio pelas figuras que representam o nascimento do Menino Jesus, no entanto, começou “quando era criança”, contou ao DIÁ-RIO AS BEIRAS. Ficava fascinada com o presépio tradicional que todos os anos se fazia na casa da família, no qual não faltava o então indispensável musgo.

“O primeiro presépio que comprei, que ainda conservo, era muito singelo, de plástico. Não tem valor artístico ou pecuniário, porque é feito em série. Mas, para mim, tem um valor muito grande”, recordou Maria Isabel Silva.

