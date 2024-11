Coimbra vota maior orçamento municipal de sempre

A Câmara Municipal de Coimbra aprovou, ontem, o orçamento para 2025 no valor de 249,1 milhões de euros. É o maior orçamento de sempre da autarquia, fruto “de candidaturas do município ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e ao novo quadro comunitário”, refere a autarquia.

A proposta de orçamento foi aprovada com votos favoráveis da coligação Juntos Somos Coimbra (que tem maioria absoluta na câmara), a abstenção da CDU e os votos contra dos vereadores do PS – que consideram que “não podem mais permitir a degradação das contas públicas”.

Na reunião de câmara, que ontem decorreu na Junta de Freguesia de São Silvestre, o vereador socialista José Dias afirmou que, face ao documento apresentado, afigura-se que o “passivo de médio e longo prazo vai continuar a aumentar” e há receita apontada sem “qualquer fundamento”.

Ontem foram também aprovadas as Grandes Opções do Plano (GOP) para 2025 e o Orçamento dos SMTUC, que perspetivam um orçamento de 39,9 milhões de euros. A proposta contou com os votos favoráveis dos seis vereadores da coligação Juntos Somos Coimbra, quatro votos contra do PS e uma abstenção da CDU.