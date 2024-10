Coimbra vai vender último lote no Parque Industrial de Taveiro

A Câmara Municipal (CM) de Coimbra vai analisar e votar na reunião do executivo da próxima segunda-feira a alienação do lote H do Parque Industrial de Taveiro à empresa Sérgio Tomás Unipessoal, Lda., bem como a concessão de incentivos ao abrigo do regulamento Coimbra Investe. Com esta venda, ficam atribuídos todos os 52 lotes do referido parque.

A empresa, de manutenção e de reparação de veículos automóveis, apresentou uma candidatura ao abrigo do Regulamento de Apoio a Iniciativas de Interesse Municipal – Coimbra Investe para instalar a sua sede no lote H, relocalizando as suas instalações de Condeixa-a-Nova para Coimbra, informa a nota dos serviços municipais.

O lote H, com uma área de 8.065 m², vai ser vendido por um valor inicial de 116.942,50 euros, sujeito a uma redução de 25% graças ao incentivo concedido ao abrigo do regulamento Coimbra Investe.

| Leia a notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS