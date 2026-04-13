Coimbra vai adquirir sete viaturas para os bombeiros

Vereador Ricardo Lino revelou que executivo vai lançar concurso público internacional.

A autarquia de Coimbra vai adquirir sete veículos para as três companhias do concelho – Bombeiros Sapadores, Bombeiros Voluntários e Bombeiros Voluntários de Brasfemes.

O vereador da Câmara Municipal de Coimbra com o pelouro da Proteção Civil, Ricardo Lino, revelou ontem, na sessão comemorativa do 137.º aniversário dos Bombeiros Voluntários de Coimbra, que o executivo irá dotar a corporação com um veículo de combate a incêndios rurais.

“O reforço dos bombeiros é uma prioridade para este executivo municipal. O poder político tem que estar à altura e corresponder à vossa altura, com decisões e investimentos. Vamos fazer um investimento de 200 mil euros para um novo veículo. É uma resposta direta ao combate aos incêndios”, disse.

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