Coimbra: ULS revê projeto de execução da nova maternidade

A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra lançou um concurso para a revisão do projeto de execução da futura maternidade.

Trata-se, de acordo com Diogo Saudade Vieira, vogal executivo do conselho de administração da ULS de Coimbra, de “uma etapa crucial para garantir a qualidade e a viabilidade do projeto antes do início da obra, prevenindo problemas, durante a fase de execução, que possam causar atrasos, aumentar custos ou comprometer a qualidade do projeto final.”

Ainda de acordo com o responsável, esta norma prevê que empreitadas como as da futura maternidade, “de complexidade mais relevante e com peso financeiro mais elevado”, sejam objeto de uma revisão por uma entidade distinta do autor inicial do projeto, de modo a assegurar que o projeto cumpre os requisitos técnicos e legais necessários antes da execução da obra.

O procedimento foi lançado por um preço base de 200 mil euros e terá um prazo de execução de 90 dias.

Recorde-se que o projeto de arquitetura e execução da obra foi atribuído à Pinearq, uma empresa com sede em Barcelona, que possui grande experiência no desenvolvimento de equipamentos complexos para a área da saúde. O projeto foi adjudicado por 695 mil euros, valor a que acresce o IVA.

Prestação de cuidados

O novo edifício vai ser construído no Polo HUC, num terreno situado junto ao edifício do Centro de Cirurgia Cardiotorácica. Serão 24 mil metros quadrados de área bruta construída, dos quais os 17.500 metros quadrados serão de prestação de cuidados, e o restante para estacionamento.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 16/07/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS